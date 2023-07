Casal é encontrado morto no interior do Ceará; suspeita é de feminicídio seguido de suicídio

Um casal foi encontrado morto em uma casa no município de Crateús, a 350 quilômetros de Fortaleza, nesta segunda-feira (17). Conforme a polícia, a mulher de 44 anos foi morta pelo companheiro, de 56 anos. Após o crime, o suspeito cometeu suicídio. O caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Ceará.





O crime ocorreu na localidade de Açude dos Sérvulos, na zona rural do município. Conforme apuração do g1, a Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima, por volta do meio-dia, para atender a ocorrência.





Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher caída no chão com sinais de violência. O suspeito, por sua vez, tinha se enforcado.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi morta com golpes de um objeto contundente.





A Perícia Forense (Pefoce) esteve no local para analisar as circunstâncias do crime. A investigação do crime será conduzida pela Delegacia Regional de Crateús.





