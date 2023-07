Jovem é agredida com golpes de facão ao tentar impedir que homem machucasse cachorro, no Ceará

Um homem de 54 anos foi preso após agredir jovem com golpes de facão em Juazeiro do Norte, na região do Cariri do Ceará. A vítima tentava impedir que o suspeito machucasse um cachorro.



A vítima sofreu alguns ferimentos, foi atendida em um hospital da cidade e liberada em seguida. O homem foi preso em flagrante e estava com a arma do crime nas mãos. O animal conseguiu fugir sem se machucar.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Edson foi autuado por tentativa de homicídio e crime ambiental. Ele está à disposição da justiça. Ele tem passagens na polícia por lesão corporal, dano e ameaça.

Conforme informações dos moradores da região, o homem já agrediu outras pessoas e foi visto, na ocasião mais recente, tentando matar o cão.

A garota teria se incomodado com os maus tratos ao animal e pedido para que o homem parasse com ação. Irritado, ele teria corrido atrás da jovem e dado os golpes de facão.

O suspeito foi identificado como Edson de Souza, de 54 anos. Uma testemunha relatou à TV Verdes Mares que o homem já teria sido preso outras vezes por tentativa de agressão, inclusive à sua irmã:

"A gente só vive tendo coisas dele aqui. Ele já bateu em um conhecido da gente. Outra vez um senhor com banca de verdura passou e ele jogou as frutas (no chão), agrediu ele".

