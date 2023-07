Fenômeno raro: meteoro é visto em plena luz do dia no Nordeste

Um fenômeno raro cruzou os céus do Ceará no fim da tarde de 11 de julho: um meteoro foi avistado em plena luz do dia em pelo menos quatro municípios do estado.



O fenômeno foi registrado por volta das 17h50 nas cidades de Fortaleza, no litoral do estado, e nas cidades de Milagres, Juazeiro do Norte e Barbalha, na região do Cariri.

Avistar um meteoro de dia é considerado um fenômeno raro, pois, geralmente, quando estes fragmentos sólidos entram na atmosfera terrestre de dia, acabam sendo ofuscados pela intensa luminosidade do sol. Para serem visíveis no período diurno, os meteoros precisam ser grandes.

Além do Ceará, o meteoro também avistado nas cidades de Cabrobó, em Pernambuco e Caicó, no Rio Grande do Norte.

G1 Ceará