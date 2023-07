EM URUOCA/CE: Igreja é vilipendiada durante festa junina: "Desrespeito a fé cristã"; VEJA VÍDEO

Uma igreja em Uruoca, no Ceará, foi vilipendiada por integrantes da comunidade LGBT durante uma festa junina na cidade. As informações são do portal Terra Brasil Notícias.

Em vídeo postado pela deputada estadual Doutora Silvana (PL) no Instagram nesta terça-feira (11), é possível ver um integrante pendurado no muro da igreja, dançando com gestos obscenos, enquanto outros zombam e aplaudem em frente ao templo central da Assembleia de Deus.





Em um perfil de humor no Instagram, o vídeo foi postado em forma de zombaria, com uma música cristã ao fundo.





“Recebemos nesta manhã, um vídeo repugnante. Um criminoso, repito, criminoso, subiu no muro da Assembleia de Deus Templo Central em Uruoca-CE, e profanou o nosso templo sagrado”, afirmou a deputada cristã.





Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Silvana denunciou o crime e informou que tomará as providências cabíveis.





“Eles terão que responder criminalmente. Eu mesma vou pedir providências do secretário de segurança pública deste estado. A fé precisa ser respeitada. As pessoas precisam ser respeitadas como esta deputada respeita quem tem sua opção sexual”, declarou a parlamentar.





A deputada lembrou que vilipendiar a fé é crime. “A casa de Deus é sagrada. O muro é sagrado, o chão é sagrado, é tudo sagrado. Existe um código penal, artigo 208; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”, ressaltou.





Em nota divulgada no Instagram, a Igreja Assembleia de Deus de Uruoca repudiou o episódio, descrevendo como intolerância religiosa.





“Percebem-se atos de vandalismo, desrespeito e intolerância religiosa, uma vez que na edição do vídeo, utiliza-se de canção gospel para acompanhar as imagens”, afirmou.





A igreja também defendeu a liberdade religiosa e pediu respeito à fé cristã. “Os atos ocorridos reforçam pensamentos hostis e intolerantes contra o templo, desrespeitando o sagrado alheio e a liberdade religiosa. Reiteramos que não somos a favor de retaliação, exigimos respeito com a nossa fé. Agradecemos a todos os irmãos que se solidarizaram conosco nesse momento onde nos sentimos atacados”, concluiu.