Homem é preso suspeito de matar cadela a pauladas em Guaraciaba do Norte/CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nessa segunda-feira (24), em Guaraciaba do Norte, Marcelo Rodrigues Lemos, de 29 anos, suspeito de ter matado sua cadela a pauladas, na localidade de Sítio Conceição I. A captura foi efetuada por militares da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Regional (1ªCIPM/3ºCRPM).





Marcelo Rodrigues foi denunciado pela própria tia, que relatou o crime e também informou ter sido injuriada e ameaçada pelo suspeito. O homem já possui passagem por lesão corporal dolosa.





Marcelo foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) onde foi autuado com fundamento no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, além de ter sido também enquadrado por injúria e ameaça contra a própria tia.





