Jovem cearense conquista medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática

Matheus Alencar de Moraes, 16, chegou no último sábado, (15), no Aeroporto Internacional de Fortaleza, vindo de Chiba, Japão, com uma preciosidade na bagagem. Ele foi um dos seis estudantes brasileiros a representar o País na International Mathematics Olympiad (IMO), realizada entre os dias 13 e 16 de julho, e o único a conseguir uma medalha de ouro.



“Muito feliz de conquistar algo histórico como um ouro na IMO pro Brasil, é uma sensação de realização incrível que nunca tinha sentido antes”, afirma o estudante. A International Mathematics Olympiad é uma das mais importantes competições estudantis do mundo. É realizada desde 1959, quando teve sua primeira edição sediada na Romênia.

Matheus é um estudante acostumado com competições dessa natureza e por isso, a preparação não teve nada muito diferente da rotina a qual já está acostumado. “Dizer qual foi minha maior dificuldade sem falar de matemática é meio difícil, mas a minha preparação não teve nada de incrivelmente especial, apenas um esforço real e muito amor pela matemática. Diria que uma das coisas que mais me atrapalharam foi a vontade de desistir sempre que não ia tão bem numa prova ou quando não fazia um problema que era “fácil” demais”, explica.

O estudante se qualificou para a IMO graças ao desempenho na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), onde ganhou medalha de ouro em 2022, além de resultados positivos em testes específicos. Essa curva ascendente também lhe garantiu ouro na seletiva do Cone-Sul. A trajetória de Matheus ainda tem outros feitos notáveis, como a medalha de ouro na Olimpíada Cearense de Matemática – OCM em 2019, conquistas de medalhas de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM e na Olimpíada Rioplatense, realizada na Argentina, naquele ano.

O OTIMISTA