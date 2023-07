Marinha concede honraria a petista que teve assessor pego com dinheiro na cueca

A Marinha do Brasil concedeu a Ordem do Mérito Naval ao deputado José Guimarães (PT-CE), que, há 17 anos, teve um assessor pego com US$ 100 mil escondidos na cueca e mais de R$ 200 mil numa mala, no Aeroporto de Congonhas.





A cerimônia de entrega da honraria — a segunda maior da Marinha — ocorreu nesta segunda-feira, 17, na sede do Clube Naval, em Brasília. Ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes da base petista no Congresso Nacional também foram agraciados.





Militares consultados porOesteexplicaram que o objetivo da honraria é prestigiar militares do mar ou cidadãos que prestaram importantes serviços ao país ou que tenham se destacado em sua área de atuação.





“Não sei o que aqueles dois agraciados possam ter feito em benefício das instituições militares”, disse um general da reserva, em caráter reservado, sobre Guimarães e Camilo Santana, ministro da Educação.





Quem é o assessor do deputado petista que foi pego com dinheiro na cueca?





Há 17 anos, um assessor parlamentar de Guimarães, José Adalberto Vieira da Silva,foi preso no embarque do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com US$ 100 mil escondidos na cueca e mais de R$ 200 mil em uma mala. O episódio levou à saída de José Genoino, irmão de Guimarães, da direção doPT.





Em 2021, o juiz Danilo Fontenele Sampaio, da 11ª Vara Federal do Ceará, reconheceu a prescrição do caso tanto para o parlamentar quanto para o assessor. O magistrado determinou a extinção da possibilidade de qualquer punição criminal, por falta de provas.





Esse caso foi parar na Justiça Eleitoral do Ceará, depois que o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, declarou a incompetência da Corte para processar e julgar a ação.





O episódio, conhecido como “caso dos dólares na cueca”, ocorreu em 8 de julho de 2005, em meio aos desdobramento do escândalo do Mensalão. Genoino renunciou à direção do PT dois dias depois da prisão de Vieira da Silva, que, na época, era assessor parlamentar de Guimarães, então deputado estadual pelo Ceará e presidente do PT no Estado.





