PM PRENDE HOMEM COM 3KG DE ENTORPECENTES EM SOBRAL

Uma ofensiva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou, na ultima quinta-feira (13), na prisão de um suspeito de tráfico ilícito de drogas em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O homem, de 31 anos, foi flagrado pela composição policial escondendo entorpecentes no fundo de um imóvel situado no bairro Dom Expedito. O indivíduo e os mais de 3 quilos de foram conduzidos até uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).





Por volta das 22h30, os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram acionados para atender um pedido de apoio em uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Dom Expedito. Ao chegarem no local, vários indivíduos empreenderam fuga após avistarem a composição. Os policiais militares tentaram perseguí-los e acabaram ingressando em um imóvel abandonado, quando subiram até o andar superior do prédio.





Na ocasião, dois raianos visualizaram do alto um suspeito escondendo drogas no meio de entulhos no quintal da própria casa, que ficava ao lado do prédio onde os policiais estavam. A equipe policial, então, pediu por rádio o apoio de uma equipe em solo para fazer a abordagem no imóvel onde estavam os entorpecentes. Durante a abordagem, o homem foi identificado como Fábio Firmino da Silva, de 31 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo e roubo à pessoa





Fábio conduziu as equipes policais até o fundo do imóvel e mostrou aos policiais militares onde havia escondido os mais de 3 kg de cocaína e 10 gramas de maconha em meio aos entulhos. Além dos entorpecentes, os policiais militares apreenderam no imóvel uma balança de precisão, 50 sacos pequenos utilizados para o fracionamento de drogas e um celular.





Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido junto aos entorpecentes apreendidos até a Delegacia Regional de Sobral. Fábio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) responsável pela área e colocado à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos subsidiam as investigações da Delegacia Regional no intuito de identificar e capturar outros eventuais suspeitos envolvidos com a atividade criminosa.





Fonte: SSPDS/CE