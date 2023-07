Polícia Militar prende suspeito por receptação e recupera oito motos e uma caminhonete em Tianguá

Uma ofensiva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou, na noite desse sábado (14), na prisão de um suspeito por receptação em Tianguá, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O homem, de 24 anos, foi flagrado pela composição policial em posse de sete motocicletas, uma motoneta e uma caminhonete no distrito de Sítio Boqueirão. O indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e colocado à disposição da Justiça.





Por volta das 19h30, uma composição do Comando de Patrulhamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE foi acionada, via telefone, por uma empresa de rastreamento veicular. O estabelecimento comercial informou que uma motocicleta roubada teria sinalizado a localização na zona rural de Tianguá. Os raianos seguiram em diligências, acompanhando a movimentação do veículo, que estava estacionado em frente a um clube de eventos.





Ao chegarem no local, os raianos localizaram o veículo, porém a placa deste não era mais a original, embora o chassi correspondesse ao da motocicleta rastreada. Ainda do lado de fora, a composição policial visualizou uma segunda moto e uma caminhonete com as placas adulteradas e os chassis inalterados dentro do clube. Momentos depois, Francisco Antônio de Lima Souza veio ao encontro da equipe policial e foi reconhecido pelos policiais militares, em decorrência de uma passagem anterior pelo crime de receptação.





Uma terceira motocicleta com divergência entre a placa e o chassi ainda foi encontrada no alpendre de uma casa apontada pelo suspeito. Questionado se ele ainda teria em posse sua outros veículos provenientes de crimes, o homem apontou o endereço de uma casa abandonada, onde foram encontradas cinco motocicletas, todas com restrição em decorrência de roubo e furto. No domicílio, os raianos apreenderam várias placas de motocicletas, tarjetas de placas e um par de placas de automóvel de uma caminhonete.





Francisco Antônio de Lima Souza, que era conhecido na região como vendedor de motocicletas, recebeu voz de prisão da equipe do CPRaio da PMCE e foi conduzido, junto ao material apreendido, a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação na Delegacia Regional de Tianguá e colocado à disposição da Justiça. As investigações prosseguem no intuito de devolver os veículos aos proprietários e identificar outros envolvidos com o crime.





(SSPDS/CE)