Mulher vive 48h de falsa gravidez: “Chorei com os preços da Barbie”

Eduarda Pompeu da Silva, 20 anos, que viralizou após resultado apontar que estaria grávida em Curitiba (PR), detalhou as 48h que enfrentou após receber o exame. Ao portal Banda B, no sábado (16/7), a curitibana contou que não dormiu, perdeu uma entrevista de emprego e usou uma expressão bem popular para definir a situação: “Foi f*da”.





Toda a confusão começou após a jovem iniciar exames para a colocação do dispositivo intrauterino (DIU). Ela fez o exame Beta HCG no bairro Água Verde, mas um erro do laboratório apontou que a jovem estaria grávida.





Na tarde seguinte à “descoberta”, Eduarda chegou a ir a uma loja de bebês com uma amiga.





“Ela é muito querida e professora, então disse que poderia cuidar do meu filho na escolinha. Decidiu meu chá revelação, o nome, tudo o mais. A gente também foi ao shopping, e entramos em uma loja para crianças. Chorei mais ainda vendo os preços da Barbie”, brincou.





