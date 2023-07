Motorista morre após ter carro atingido por veículo de condutora embriagada

Um homem de 46 anos morreu após o carro dele ser atingido pelo veículo de uma condutora embriagada no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com Rua João Carvalho, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. A passageira que estava com a vítima foi socorrida.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as câmeras do videomonitoramento flagraram a batida e a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) acionou os agentes por volta das 4h21. Uma ambulância do Samu também foi enviada ao local.

Ao chegar ao endereço da ocorrência, os bombeiros encontraram um casal preso às ferragens em um carro que teve a lateral atingida e foi jogado contra um poste. O motorista, natural de Recife, morreu no local. Já a passageira, de 32 anos, estava consciente, orientada e foi levada ao hospital.

Para o resgate das vítimas, os bombeiros tiveram que retirar as duas portas do veículo com o uso do kit de desencarceramento.

Embriaguez ao volante

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a condutora do outro veículo, uma mulher de 41 anos, apresentou resultado positivo para o teste de bafômetro e foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante. Ela não teve ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará foram acionadas para a ocorrência. Um procedimento foi registrado na Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP), responsável pela área.

