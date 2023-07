Mulher é presa no Ceará com droga embalada com imagem do presidente Lula

Uma mulher de 27 anos foi presa no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, nesta terça-feira (18), com um revólver, dinheiro em espécie e maconha. O que mais chamou atenção dos policiais, no entanto, foi a embalagem da droga, que levava a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Conforme a Polícia Militar, os agentes do 18º Batalhão estavam fazendo um patrulhamento na região quando avistaram a mulher trafegando em uma motocicleta, com um volume suspeito na cintura.





Os agentes tentaram abordar a suspeita, mas a mulher tentou fugir e só parou na Rua Francisco Mendes. No local, antes da busca pessoal, ela tentou se desfazer do revólver, mas a arma foi encontrada pelos militares.





Maria Rosilene da Costa foi presa em flagrante e levada ao 10º Distrito Policial, onde foi autuada por porte ilegal de arma e consumo de entorpecente.





Fonte: G1/CE