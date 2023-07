Adolescente cai em buraco de 7 m em Sobral

Um adolescente de 14 anos caiu em um buraco de cerca de sete metros de profundidade e ficou com a perna soterrada na Rua Manoel Marinho Andrade, no Bairro Alto do Cristo, em Sobral, no interior do Ceará.





Conforme testemunhas, o jovem estava tentando resgatar uma bola de futebol quando se desequilibrou e caiu no buraco de uma obra.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a 1ª Companhia de Salvamento de Sobral foi acionada para fazer o resgate. Na ocasião, o adolescente teve a perna liberada, foi imobilizado em uma maca e os agentes usaram uma prancha para retirá-lo do buraco.





Após o resgate, o garoto foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para a Santa Casa de Sobral com ferimentos leves.





Fonte- G1/CE