UTILIDADE PÚBLICA: INTERDIÇÃO TOTAL DE RODOVIA, EM TIANGUÁ/CE

Às 11h58 de hoje (28), no km 301 da BR 222, município de Tianguá/CE, ocorreu um acidente do tipo TOMBAMENTO DE VEÍCULO, envolvendo uma carreta carregada com farelo de trigo, que foi derramado sobre a pista de rolamento.





O acidente não teve vítima, porém resultou na INTERDIÇÃO TOTAL do trânsito na rodovia em ambos os sentidos, gerando grande congestionamento no local.





A equipe da PRF que está na ocorrência, informa que não existem desvios possíveis no local e que não há previsão de liberação.