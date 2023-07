RAJADA DE BALAS DEIXA UM MORTO E DUAS MULHERES FERIDAS EM FORQUILHA/CE

Três pessoas são baleadas na cidade de Forquilha na noite deste domingo, dia 31, por volta das 21h, uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





De acordo com informações preliminares, um homem em uma motocicleta, chegou na avenida Oriente Brasil, no bairro Edmundo Rodrigues, efetuou vários tiros, atingindo um homem e duas mulheres. Infelizmente, o jovem identificado como “Neném”, morreu no local, as duas mulheres sem identidades reveladas foram socorridas para o hospital local.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Sobral Online/Sobral Favela News