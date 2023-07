Suspeito de assassinar advogada e a mãe dela em Morrinhos é preso

Foi preso nesta terça-feira (11) o suspeito de atirar e matar Rafaela Vasconcelos de Maria, de 34 anos, e a mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, de 78, mortas a tiros em março deste ano na cidade de Morrinhos, no interior do Ceará.





A Controladoria Geral de Disciplina, órgão que investiga policiais suspeitos de envolvimento em crimes, cumpriu um mandado de prisão e três de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no crime. As buscas foram feitas contra o suspeito de ser o mandante do crime.





Dois policiais estavam afastados, desde abril, por suspeita de participação no duplo assassinato. O sargento Amaury da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira foram capturados em 25 de março, um dia após o crime.





A defesa dos policiais afirma que ainda não foi formalmente informada sobre a denúncia. Ainda conforme os advogados, o Ministério Público e a polícia coletaram provas "irregulares" na investigação do caso. Entre as provas levantadas estão conteúdo do celular dos agentes de segurança.





De acordo com a polícia, no aparelho celular do sargento, foram encontrados imagens que mostram três homens conversando no carro e fazendo imagens no endereço de uma das vítimas, no caso da advogada. A polícia acredita que essa imagem é um forte indício que o sargento participou do crime.





Arma e munição





Antes da prisão dos agentes, a polícia localizou e apreendeu em um matagal uma motocicleta sem placas, suspeita de ter sido usada no duplo homicídio de mãe e filha.





Conforme a Controladoria, os policiais foram capturados em um carro, no mesmo local onde horas antes a moto havia sido abandonada.





Durante a abordagem, o sargento Amaury estava armado com uma pistola, além de possuir 31 munições da arma, mas não portava o Certificado de Arma de Fogo (CRAF). No interrogatório, o sargento disse à polícia que a arma "estaria regularizada".





Com informações do portal G1