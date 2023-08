Bacharel em direito é morto a tiros em rua de Caucaia, na Grande Fortaleza

Um bacharel em direito de 59 anos foi morto a tiros quando trafegava de motocicleta na Rua São Raimundo, no Bairro Jandaiguaba, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, no fim da manhã desta quarta-feira (23).





Marcelo Batista do Nascimento era formado em direito, mas não exercia a profissão. Não há registro dele na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e no Cadastro Nacional de Advogados (CNA). O corpo do homem foi localiza em via pública, caído ao lado da moto.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia.





G1 CE