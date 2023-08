Ceará tem temperaturas de até 37ºC; onda de calor deve permanecer no estado

O Ceará deve manter máximas de até 37 ºC em determinadas áreas do estado até a próxima sexta-feira (25), conforme previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Devido ao tempo estável, são esperados picos de temperatura de 37 ºC nas regiões do Vale do Jaguaribe, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Litoral Norte no período da tarde.





Já no começo das manhãs, mínimas entre 17 ºC e 20 ºC nos trechos de serra das macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Maciço de Baturité.





Segundo a Funceme, a tendência é de manutenção das condições predominantemente estáveis, ou seja, céu variando de parcialmente nublado e céu limpo. Entretanto, ainda há chances de chuva isolada e passageira no Litoral de Fortaleza durante o período da manhã.





Confira as máximas desta quarta-feira (23):

37 ºC, Jaguaribe

36,9 ºC, Jaguaribe

36,8 ºC, Barro

36,2 ºC, Amontada

36,2 ºC, Piquet Carneiro

Onda de calor





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prorrogou, nesta quarta-feira (23), o alerta de onda de calor em 97 cidades do Ceará (veja lista abaixo). O aviso vale até o fim da quinta-feira (24).





O grau de severidade do alerta é da cor amarela, que significa perigo potencial, o primeiro nível numa escala de três. Nesse tipo de alerta há um leve risco à saúde; a orientação é que pessoas bebam bastante água ao longo do dia e evitem exposição prolongada ao sol.





O aviso aponta que as temperaturas podem ficar 5 ºC acima da média por período de dois a três dias.





Cidades cearenses atingidas pela onda de calor:

Abaiara Acopiara Aiuaba Altaneira Alto Santo Antonina do Norte Ararendá Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Banabuiú Barbalha Barro Boa Viagem Brejo Santo Campos Sales Canindé Caririaçu Cariús Carnaubal Catarina Catunda Cedro Choró Crateús Crato Croatá Deputado Irapuan Pinheiro Ererê Farias Brito Graça Granjeiro Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ibaretama Ibicuitinga Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipu Ipueiras Iracema Itapiúna Itatira Jaguaretama Jaguaribara Jaguaribe Jardim Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Madalena Mauriti Milagres Milhã Missão Velha Mombaça Monsenhor Tabosa Morada Nova Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Orós Parambu Pedra Branca Penaforte Pereiro Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potengi Potiretama Quiterianópolis Quixadá Quixelô Quixeramobim Reriutaba Saboeiro Salitre Santana do Cariri Santa Quitéria São Benedito São João do Jaguaribe Senador Pompeu Solonópole Tabuleiro do Norte Tamboril Tarrafas Tauá Umari Varjota Várzea Alegre

Avanço da onda de calor





A onda de calor que levou os termômetros a alcançarem níveis recordes continua sobre o Brasil nesta quinta-feira. Uma sequência de imagens ilustra a trajetória da massa de ar quente pelo país. (Veja acima)





🌡️ Na quarta-feira, a temperatura atingiu 32,3°C em São Paulo. Em Belo Horizonte, a marca foi de 33ºC, o dia mais quente do ano.A onda de calor é uma massa de ar quente e seco típica desta época do ano. No entanto, os especialistas explicam que o calor extremo observado nos últimos dias não é comum e que as temperaturas aumentaram devido ao El Niño e ao aquecimento global. (Mais detalhes abaixo)





A sequência de imagens ilustra como essa onda de calor deve se movimentar até o fim de semana, resultando em uma queda de mais de 10°C nas temperaturas.





O que podemos esperar?





Segundo os meteorologistas, a onda de calor atingiu as regiões Sudeste e Centro-Oeste, impulsionada pela frente fria que avançou pelo sul do país.





Essa frente fria vem avançando para a região sudeste do mapa até o fim de semana. Com a massa de ar frio, em São Paulo, por exemplo, a máxima deve sair de 34°C para 18°C entre quarta e domingo.





G1 CE