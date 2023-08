Casal vende filho de oito meses para comprar iPhone 14

Na Índia, um casal é suspeito de ter vendido o filho, de oito meses, para comprar um iPhone 14. O caso ocorreu na região da Bengala Ocidental, leste do país. As informações são do jornal O Globo.





Os pais da criança queriam gravar vídeos em uma viagem pela região. A vizinhança passou a desconfiar que a criança havia sido vendida porque percebeu a ausência do bebê após a compra do celular.





A mãe foi presa. O pai está foragido.





O jornal local Times of India identificou o casal como Sathi e Jaydev Ghosh. (Pleno News)