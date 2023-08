CONTRATE O DETETIVE PARTICULAR: Traição: 7 sinais CLAROS de infidelidade! O 7º pode até te confundir

Não, ninguém quer ser traído! Mas, separamos 7 sinais para quem está desconfiado prestar atenção!





Sim, existem certos sinais que sempre delatam uma infidelidade, mas muitas vezes não queremos enxergar porque também é verdade que o amor é cego e o último em saber é sempre o ser apaixonado.





Brigas? Não são, de maneira nenhuma, motivo para separação.





Ninguém quer trair nem ser traído, mas acontece e muitas vezes, inclusive por medo de magoar o outro, escondemos a nossa falta de interesse ou esperamos mais tempo do que deveríamos antes de terminar a relação naquela esperança de que tudo volte a ser o que era, mas nunca volta.

Sinais infalíveis de uma infidelidade!





Pois bem, preste atenção nestes 7 sinais infalíveis de uma infidelidade e aproveite para terminar algo que não te faz feliz, embora você pense que sim. Amor é reciprocidade e confiança!





1. Uma obsessão REPENTINA por redes sociais





Que fique bem claro, o que delata a infidelidade é a repentina obsessão e não simplesmente uma obsessão. Se o seu amor nunca gostou de redes sociais e de repente está todo o dia conectado ao facebook ou ao whatsapp é onde pode residir o problema. Observe se ele está sempre pendente do celular, da conexão com a internet e frequentemente checando mensagens ou deletando conversas. É bem fácil averiguar porque o ser infiel normalmente sente culpa e por este motivo leva a paranoia à máxima potência. Também começa a levar o celular para todos os lugares onde vai, é como uma extensão dele e se o telefone toca, salta imediatamente para atender.





2. Pequenos “segredos” e necessidade de MUITA intimidade





De repente a sua metade da laranja tem um novo hobby e dedica muito, ou melhor, todo o tempo e ele. Você não tem a mais remota ideia de quando ele começou a se interessar pelo tema e ele também não demonstra nenhum interesse em que você participe deste novo hobbie que esconde vários segredos.





Óbvio que se você é uma pessoa muito absorvente talvez ele só esteja querendo um pouco de espaço íntimo porque afinal de contas, todo mundo precisa de um espaço para “chamar de seu”. Por esta razão é necessário examinar detidamente se você está sufocando o seu grande amor e por este motivo ele encontrou algo totalmente alheio a você para poder ter um tempo só.





Mas se você ainda não encontrou o grande amor, aposte nessa ideia:





3. TODO dia tem reunião, bar com amigos ou horas extras no trabalho





Este tipo de comportamento pode esconder um fato: algo está funcionando mal no seu relacionamento. Se de repente o seu amor começa a voltar para casa todos os dias tardíssimo por mil motivos ou razões diferentes, você pode ter certeza de pelo menos uma coisa: a relação de vocês está passando por uma crise ou algo do estilo, já que ele/ela está fazendo de tudo para NÃO estar com você. Se depois da programação ele/ela ainda te conta com todos os detalhes com quem estava e o que estava fazendo, sem esquecer absolutamente nenhum mínimo detalhe, não resta dúvida: existe culpa aí!





4. Detalhes tão pequenos e tão GRANDES





As provas físicas são as mais contundentes, não há dúvidas. Um cheiro diferente na camisa ou no corpo por culpa de um sabonete que não é o que ele usa normalmente. Uma roupa manchada, algum objeto desconhecido no carro ou na pasta do trabalho. Observar a existência destes indícios pode ajudar-nos a ter a prova irrefutável da traição para desmascarar o ser covarde!





5. Segurança e autoestima a 100% – de repente!





As novas relações proporcionam uma renovação tanto interna, como externa, nas pessoas. Os hormônios e a constatação de que alguém se interessa na gente desengatam o aumento da autoestima e autoconfiança. Portanto, se o seu amor é uma pessoa mais tímida e mais tranquila e de retente está super seguro de si e você quase não o reconhece tamanha autoconfiança, olho aberto porque pode ser um excelente motivo para suspeitar uma traição. A não ser que ele/ela tenha sido promovido/a no trabalho e esteja passando por essa fase do deslumbramento por eficiência, que também pode ser!Todo o cuidado é pouco.





6. De repente dieta, exercício, novo corte de cabelo e preocupação com a estética (que nunca teve!)





Este item tem tudo a ver com a autoestima também. Até pode ser que o nosso amor comece a se cuidar, a fazer exercício, a comer melhor, a comprar mais roupa e ter mais cuidados simplesmente porque quer e sente essa necessidade. Que queira estar bem não é sinal de infidelidade. Mas se é MUITO repentino, já que ele/ela nunca falou com você sobre o tema, você pode desconfiar. O tema está em que o amor da sua vida comece a dar valor a coisas que nunca deu e de repente, sem prévio aviso.





7. Atenção redobrada e presentinhos do “nada”





Claro que o grande amor da sua vida pode ser a pessoa menos previsível e mais atenciosa do mundo e que a cada ano te alegre com presentinhos surpresa, com flores, viagens, etc. Pode que seja uma pessoa madura que sabe que uma relação se constrói dia a dia com entusiasmo, entrega e paixão, que através dos anos tenha aprendido a lição e te faça a cada dia mais e mais feliz. Mas, por outro lado, se sempre te pareceu uma pessoa previsível e de repente começa a surpreender, desconfie, ninguém muda da água para o vinho da manhã à noite, isso só a culpa faz!





Todos estes sinais são simplesmente para chamar a atenção de quem já está vivendo cada um deles no dia a dia e ainda não está entendendo. O “pior cego é aquele que não quer ver”, é verdade, mas quando amamos, confiamos cegamente, mas podemos ser traídos ou trair em qualquer momento já que tanto o amor, como o ser humano, são um grande mistério!





(Zankyou)







