ESGOTO A CÉU ABERTO NO CENTRO DE SOBRAL

Uma comerciante ligou para o Saae e foi no Vapt Vupt, mas não conseguiu fazer o registro reclamação.

Um vazamento de esgoto no ponto de ônibus localizado no Mercado Central, na rua Diogo Gomes está incomodando comerciantes e usuários da Transol. De acordo com um comerciante que preferiu não se identificar, há três dias todos que ocupam o trecho da rua têm que conviver com o mau cheiro. Já o Sr. Luiz Carlos, que estava esperando o ônibus disse que o problema já existe há alguns dias e que às vezes quando passa pelo local se depara com a situação.





A permissionária de uma loja no Mercado Central, que também não se identificou, disse que ligou para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae), mas o telefone chamou e ninguém atendeu. “Fui no Vapt Vupt e estava fora do sistema e tive que voltar. Para chegar sábado com o comércio já do jeito que está é ruim. É uma parada de ônibus e a gente já tentou tomar uma providência, mas não adianta”, disse a comerciante.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do Saae, mas teve retorno.





Por Edwalcyr Santos