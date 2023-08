LADEIRA ABAIXO: Bolsa de Valores de São Paulo registra sequência de quedas histórica em agosto

Preocupações também vêm do Oriente: a saúde financeira da China está sob sérias preocupações após dificuldades da gestora Zhongzhi e da incorporadora Country Garden. O banco Morgan Stanley cortou a projeção de crescimento chinês, de 5% para 4,7%, devido a desafios financeiros e a um setor imobiliário em queda.





No cenário político brasileiro, a proposta de extensão da desoneração da folha até 2027 está em foco, especialmente após críticas do ex-prefeito Fernando Haddad a líderes da Câmara dos Deputados. As controvérsias envolvendo a proposta podem intensificar as tensões no orçamento do próximo ano e com a próxima votação do arcabouço fiscal.





A questão do recente apagão elétrico segue no radar dos investidores, uma vez que a Eletrobras confirmou um desligamento devido a falhas no sistema. Adicionalmente, a Procuradoria Geral da República se manifestou contra a restrição do voto da União no conselho da Eletrobras após sua privatização.





No setor de commodities, destaque para o minério de ferro, que valorizou quase 5% em Singapura, e o petróleo Brent, que avançou 0,84%, sendo negociado a US$ 84,15.





(Hora Brasília)