MISTÉRIO: CASOS DOS CINCO JOVENS DESAPARECIDOS INTRIGAM POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM

Lamentavelmente, nos últimos noves meses, a polícia registrou o desaparecimento de no mínimo cinco pessoas no município de Camocim, quatro do sexo masculino e uma do sexo feminino, sendo três adultos e dois adolescentes. O levantamento foi realizado pelo blog Camocim Polícia 24h junto às forças de segurança locais. A polícia suspeita de que organizações criminosas estejam por trás desses desaparecimentos.









Dezembro de 2022 - 1º caso





O primeiro caso foi registrado no mês de dezembro de 2022 e o desaparecido é um morador do bairro Olinda. Populares relatam que antes do seu sumiço ele teria sido espancado por supostos integrantes de facções naquele bairro.





Fevereiro de 2023 - 2º e 3º caso





Na sequência vem dois moradores do bairro dos Coqueiros que desapareceram no mês de fevereiro deste ano. Os familiares nunca mais tiveram notícias deles.





Maio de 2023 - 4º caso





Em seguida, no mês de maio, a polícia registrou o quatro desaparecimento. Trata-se de um adolescente de 14 anos residente no bairro Jardim das Oliveiras.





Agosto de 2023 – 5º caso





A adolescente Maria Eduarda Souza Lopes, 17 anos, está desaparecida desde a noite do dia 10 deste mês, quando saiu de casa dizendo que iria para casa de uma amiga, no entanto, esta amiga teria afirmado que Eduarda não chegou até a residência dela. Este caso específico ganhou grande repercussão em todo Estado do Ceará, inclusive com reportagens televisivas na grande imprensa da capital. Foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso e os familiares cobram celeridade nas investigações.





Cemitério clandestino?





No ambiente policial, é cada vez mais cogitado que exista uma espécie de cemitério clandestino na zona rural de Camocim que seria usado por uma organização criminosa.





Os familiares não perdem a esperança de localizá-los ainda vivos e clamam para que as autoridades deem alguma resposta sobre os casos. A DRPC de Camocim (funcionando na cidade de Granja) é a responsável pelas investigações dos cinco casos.





Camocim Polícia 24h