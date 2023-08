ISSSO É BRASIL!!! Criminoso que matou quase 200 crianças e adolescentes pode ser solto por "bom comportamento" na prisão

As informações são do tabloide britânico The Daily Star.





Garavito, que é colombiano, e recebeu mais de 50 sentenças no país, esbarra em uma medida já aplicada: limite de penas de prisão a 40 anos. Em solo colombiano, um criminoso pode ser solto antecipadamente por bom comportamento, caso metade da pena tenha sido cumprida.





Na avaliação de especialistas, a soltura do serial killer é uma possibilidade ‘muito real’.





Garavito foi preso em 1999, inicialmente por tentativa de estupro. Sob custódia, ele confessou a autoria de 114 assassinatos. Em outras oportunidades, confessou ter feito mais vítimas, chegando ao número de 193 conhecidas atualmente.





“Peço-lhe que me perdoe por tudo o que fiz e tudo o que vou confessar. Sim, eu os matei, e muitos outros”, afirmou o maníaco.Ele teria dito ao juiz que foi repetidamente estuprado por seus dois vizinhos e espancado por seu pai quando era mais novo.





Ainda ao magistrado, o homem mostrou a contagem de assassinatos, que mantinha dentro de um caderno. O assassino havia desenhado 140 linhas nas páginas, uma para cada vítima.





(Terra Brasil Noticiais)