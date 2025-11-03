Sobralense de 22 anos está entre os mortos em operação policial em Canindé

Um jovem sobralense, identificado como Paulo Roberto de Oliveira Lima Cavalcante, de 22 anos, está entre os mortos em uma operação realizada pela Polícia Militar na cidade de Canindé, na madrugada desta sexta-feira (31).





De acordo com informações preliminares, Paulo Roberto era morador do bairro Sumaré, em Sobral, mas havia se mudado para Canindé há algum tempo. Ele foi localizado durante uma ação das forças de segurança que resultou na morte de outros seis suspeitos.





Segundo a polícia, armas de alto poder de fogo e outros materiais utilizados em atividades criminosas foram apreendidos no local. A operação integra um conjunto de ações voltadas ao combate a grupos armados que atuam na região.





Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.





Com informações de Sobral Online