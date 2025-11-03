CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Castro fala sobre reunião com Moraes após megaoperação

segunda-feira, novembro 03, 2025  Nenhum comentário

Governador apresentou ao ministro do STF o sistema e ferramentas tecnológicas utilizadas no enfrentamento ao crime.
O governador Cláudio Castro divulgou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (3), as imagens do encontro com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, região central do Rio de Janeiro.

Durante a reunião, foram apresentados dados sobre o planejamento e a execução da megaoperação realizada nos complexos da Penha e do Alemão. Segundo Castro, o relatório com as informações será encaminhado ao STF para demonstrar “total transparência” no cumprimento da ADPF 635.

Após o encontro, o governador acompanhou o ministro em uma visita técnica à Sala de Inteligência e Controle do CICC, onde funciona o sistema de reconhecimento facial e o monitoramento das câmeras portáteis usadas pela Polícia Militar. A estrutura permite o acompanhamento em tempo real das ações de segurança em todo o estado.

– O Rio de Janeiro tem investido muito em planejamento, tecnologia e transparência para tornar a segurança pública mais eficiente e moderna. O CICC é a expressão desse trabalho coordenado, com tecnologia de ponta. Todo esse aparato garante um serviço de segurança de qualidade para a população – afirmou Castro.

Participaram da reunião os secretários de Segurança Pública, Victor dos Santos; de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes; e de Polícia Civil, Felipe Curi, além de representantes do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça.

– Conversamos sobre o projeto de retomada que está em fase de organização pelo Conselho Nacional do Ministério Público e demos ao ministro total possibilidade de tirar todas as dúvidas sobre a política de segurança do Rio de Janeiro e os desafios no combate ao crime – acrescentou o governador.

Assista:

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 