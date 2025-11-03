Líder do Comando Vermelho do Ceará é preso no Sertão de Pernambuco

Um homem identificado como Wendel Martins Vieira, de 27 anos, conhecido como “Wendel Mac” e apontado como um dos líderes do CV (Comando Vermelho) em Fortaleza (CE), foi preso na zona rural de Exu, no Sertão de Pernambuco.





A captura ocorreu na última quinta-feira (30), durante uma operação conjunta das Polícias Civis de Pernambuco (PCPE) e do Ceará (PCCE). As informações sobre a operação e a identidade do preso foram confirmadas pelas autoridades de segurança, neste domingo (2).

De acordo com as investigações, o suspeito exercia papel de liderança dentro da facção criminosa, sendo responsável por coordenar as ações do grupo na Região Metropolitana de Fortaleza e manter conexões com núcleos do Comando Vermelho em outros estados.





Segundo a PCCE, “Wendel Mac” era investigado por homicídio e tráfico de drogas, além de já responder por crimes como associação para o tráfico, receptação e integrar organização criminosa. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça cearense.





Durante a ação policial em Exu, foi localizado em uma residência na zona rural do município, onde também foi encontrada uma quantidade de maconha. Com a apreensão, os agentes formalizaram a prisão em flagrante de Wendel pelo crime de tráfico de drogas.





Ainda de acordo com a PCCE, o suspeito é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa por envolvimento em um ataque ocorrido em novembro de 2024, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, que resultou em um homicídio e outras três pessoas feridas por disparos de arma de fogo.





Em nota, a PCPE confirmou que o preso já passou por audiência de custódia, e será transferido para o Ceará.





“Após as medidas administrativas, o capturado foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, explicou a polícia.





