segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Cláudio Castro é aplaudido de pé durante missa no Rio de Janeiro

segunda-feira, novembro 03, 2025  Nenhum comentário

Governador foi reconhecido por megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), recebeu aplausos de pé neste domingo (2), durante a celebração de uma missa na Paróquia Santa Rosa de Lima, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital.

A manifestação de apoio ocorreu poucos dias após a Operação Contenção, realizada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha.

Conhecido também por sua atuação como músico e cantor católico, Castro é um dos fundadores da banda cristã Em Nome do Pai. Ele costuma participar das missas dominicais na paróquia ao lado da família, onde frequentemente entoa canções religiosas com os fiéis.

Durante a celebração, o governador foi homenageado pelos presentes e recebeu menções de agradecimento do padre responsável pela liturgia. A cerimônia também prestou tributos aos policiais que perderam a vida durante a operação.

– Nós perdemos quatro policiais e outros estão hospitalizados. Também vamos rezar pela nossa corporação. Não é fácil ser policial militar ou civil em nenhuma parte do mundo, ainda mais no Rio de Janeiro, com tantos desafios – disse o padre.

Fonte: Pleno News

