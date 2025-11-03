Polícia Militar recupera moto roubada e apreende arma de fogo após perseguição em Cariré/CE

Na noite deste domingo (2), por volta das 19h, equipes do CPRAIO, da 1ª Companhia do 4º BPRAIO, realizaram uma ação que resultou na recuperação de uma motocicleta roubada, além da apreensão de uma arma de fogo e de diversos objetos tomados durante assaltos na cidade de Cariré, no Norte do Ceará.





De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia, via CIOPS, informando que dois indivíduos armados haviam realizado assaltos consecutivos aos estabelecimentos Farmavida e Top Food Açaí, de onde levaram celulares, dinheiro e outros pertences das vítimas, além de uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, de cor vermelha e placa NUU-8393.





Durante as diligências, a equipe do RAIO VTRA 061 seguiu por uma estrada carroçável que dá acesso à localidade de Boa Esperança, onde avistou os suspeitos em fuga. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos atiraram contra os policiais, que revidaram em legítima defesa.





Na perseguição, um dos suspeitos perdeu o controle da motocicleta e caiu, enquanto o outro conseguiu escapar em alta velocidade. O suspeito que caiu chegou a apontar a arma em direção aos militares, mas fugiu pelo matagal, abandonando o veículo, a arma e uma bolsa com os objetos roubados.





No local, foram apreendidos:

01 revólver Rossi calibre .38, com cinco munições (sendo uma deflagrada e uma picotada);

05 aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos;

01 mochila preta;

R$ 432,00 em espécie.

Todo o material foi apresentado na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral, ao delegado Victor Souza Muniz, que ficou responsável pelos procedimentos cabíveis.





A Polícia Militar reforça o pedido de colaboração da população para auxiliar no trabalho das forças de segurança.





📞 Disque Denúncia 181

📱 RAIO Sobral: (88) 99286-9349





Com informações do portal Sobral Online