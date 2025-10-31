Líder do CV que escapou da megaoperação no Rio é preso em São Paulo; VEJA MOMENTO DA PRISÃO

Uma liderança do Comando Vermelho (CV) que estava foragida há três anos foi presa na rua 25 de Março, no centro de São Paulo, nessa quinta-feira (30/10), após ser identificada por câmeras de monitoramento do Smart Sampa.





Segundo a prefeitura da capital paulista, ele escapou do Rio de Janeiro antes da megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que resultou em mais de 120 m0rtos e 113 presos.





A polícia investiga se ele recebeu informações privilegiadas sobre a operação que mirou integrantes do CV no Rio.





Antônio de Jesus Cabral, de 40 anos, é considerado um integrante de destaque no CV. Ele é apontado pela Polícia Civil do Rio como líder de uma qu4drilha de hackers especializada em fraudes em concursos públicos.





Segundo as investigações, o grupo oferecia cursos preparatórios com acesso a conteúdos sigilosos de provas, causando um prejuízo estimado em R$ 70 milhões.





Em 27 de julho de 2022, a 1ª Vara Criminal de Niterói do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu um mandado de prisão em desfavor de Cabral, com validade de 20 anos, por associação criminosa, violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro.





De acordo com os agentes de segurança pública, antes de ser localizado em São Paulo, o foragido se hospedava em prédios de alto padrão no Jardim Anália Franco, na zona leste.





Cabral andava pela rua 25 de Março, no centro de São Paulo, na tarde dessa quinta-feira, quando foi reconhecido pelas câmeras do programa Smart Sampa. Agentes da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE) que patrulhavam as proximidades do Mercado Municipal foram acionados e abordaram o criminoso.





Cabral foi encaminhado ao 8º Distrito Policial (DP), também na região central da capital paulista, onde ficou na carceragem, à disposição da Justiça. No DP, foi levantada a suspeita de que ele tenha saído de uma das regiões alvo da megaoperação no Rio, conforme apurou a reportagem. Com Diário do Brasil Notícias





VEJA VÍDEO: