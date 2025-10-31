Casal sequestrado por facção em Fortaleza é resgatado pela polícia após denúncia

Crime foi motivado por disputa familiar envolvendo guarda de bebê de 11 meses.

Na noite de quinta-feira (30), um casal de jovens foi resgatado com vida pela Polícia Militar e Polícia Civil após ser sequestrado e torturado por integrantes de uma facção criminosa no bairro Ancuri, em Fortaleza, Ceará. Segundo as autoridades, o crime foi motivado por uma desavença familiar relacionada à guarda de uma criança.





De acordo com o delegado Fernando Cavalcante, titular do 6º Distrito Policial, a irmã de uma das vítimas teria acionado uma célula do Comando Vermelho para resolver o conflito. A criança, de apenas 11 meses, estaria sob cuidados do casal, e o parente alegava negligência.





“A PM saiu de pronto, conseguiu interceptar a casa, o cativeiro onde eles estavam”, afirmou o delegado em entrevista à imprensa local.









Prisões e detalhes da operação





Dois suspeitos foram presos e outros seis estão identificados





As viaturas das forças de segurança chegaram ao 6º Distrito Policial, no bairro Messejana, com dois suspeitos detidos: Ayrton Crispin Neto e Aleph da Silva Frota. Ambos são apontados como integrantes de um grupo de oito pessoas envolvidas no sequestro e tortura do casal.









Segundo a Polícia Civil do Ceará, os suspeitos foram autuados por tortura, tentativa de homicídio, sequestro e participação em organização criminosa. A investigação segue em andamento para localizar os demais envolvidos e fornecer suporte ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.





O delegado informou que um dos suspeitos já havia sido preso em agosto e estava usando tornozeleira eletrônica no momento da nova prisão. Isso levanta questionamentos sobre a eficácia do monitoramento eletrônico em casos de reincidência.









Vítimas estavam feridas e foram atendidas





Casal foi sequestrado ao tentar buscar filha na casa da irmã





O casal foi até a casa da irmã para buscar a filha e acabou sendo rendido por membros da facção. O pai de um dos jovens procurou a polícia, o que permitiu a rápida mobilização das equipes.





As vítimas foram encontradas com múltiplos ferimentos. Segundo o delegado, o rapaz estava tão machucado que não conseguiu assinar o depoimento, sendo necessário o uso da digital. “Eles apanharam muito, foram muito torturados”, relatou Cavalcante.





A ação policial impediu que o caso terminasse em tragédia. O resgate foi considerado eficaz e imediato, evitando a execução das vítimas, que já estava sendo planejada pelo grupo criminoso.





Com informações do portal Nordeste7

foto ilustrativa