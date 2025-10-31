Quase 88% dos moradores de favelas do Rio aprovam megaoperação policial

Índice de reprovação da operação contra o tráfico é de apenas 12,1%.

Levantamento do Instituto AtlasIntel mostra que mais de 87% da população que reside em favelas do Rio de Janeiro, aprovam a megaoperação contra o tráfico que ocorreu no Estado, esta semana.





Conforme a pesquisa, 87,6% dos moradores de favelas cariocas aprovam a medida. Apenas 12,1% disseram reprovar a operação e 0,3% não souberam responder.





O levantamento apontou ainda que o restante da população do RJ também aprovou a medida: 55% aprovam; 40,5% disseram reprovar e 4,5% não souberam responder.









Índice nacional





Ainda de acordo com a pesquisa, 80,9% dos moradores de favelas de todo o País disseram aprovar a megaoperação. Outros 19,1% foram contrários.





Entre os moradores que não residem em favelas, 51,8% aprovam e 45,4% disseram reprovar. Outros 2,8% não souberam responder.





O levantamento foi realizado por meio de entrevistas virtuais e foram ouvidas 1.089 pessoas adultas no cenário nacional entre os dias 29 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.





No Rio de Janeiro, foram entrevistas 1.527 pessoas adultas, também de forma virtual, entre os dias 29 e 30 de outubro. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.



Fonte: Diário do Poder