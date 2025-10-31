CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Revitalização dos cemitérios para o Dia de Finados

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (Sesep), realizou serviços de revitalização dos cemitérios municipais da sede e dos distritos para o Dia de Finados, 2 de novembro.

Os cemitérios receberam serviços de pintura, capina, roço e manutenções estruturais. O objetivo é manter os espaços conservados, limpos e em condições para receber as pessoas que visitam os túmulos dos entes queridos.

Via Sistema Paraíso de Comunicação

