Revitalização dos cemitérios para o Dia de Finados

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (Sesep), realizou serviços de revitalização dos cemitérios municipais da sede e dos distritos para o Dia de Finados, 2 de novembro.





Os cemitérios receberam serviços de pintura, capina, roço e manutenções estruturais. O objetivo é manter os espaços conservados, limpos e em condições para receber as pessoas que visitam os túmulos dos entes queridos.





Via Sistema Paraíso de Comunicação