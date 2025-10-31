Homem é morto a tiros em bar no distrito de Aprazível, em Sobral

Na noite desta quinta-feira (30), um homem foi morto a tiros em um bar localizado no distrito de Aprazível, zona rural de Sobral, no interior do Ceará.

De acordo com informações preliminares, indivíduos armados chegaram ao estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra a vítima, identificada apenas como Tiagão. Os tiros atingiram principalmente a região da cabeça, e o homem não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.





A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e comunicou a Perícia Forense, que realizou os procedimentos cabíveis e iniciou a coleta de evidências.





O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias da execução.





Sobral registra 97 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews