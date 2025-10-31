Operação no Rio apreendeu fuzis das Forças Venezuelanas

Armamento das forças de defesa da Argentina e Peru também foram encontrados.

O delegado Vinícius Domingos informou nesta quarta-feira (29) que, após a megaoperação da polícia realizada nesta terça (28) no Morro do Alemão, foram apreendidos dezenas de fuzis. Entre eles, armas identificadas como pertencentes a forças armadas de outros países como Venezuela, Peru e Argentina.





A polícia recolheu fuzis de diferentes plataformas: 11 da família G3 (alemã), 16 de plataforma K47 (russa) e 13 de fabricação belga, além de outros fuzis de plataforma americana. Segundo o delegado, parte das armas aparenta ser falsificada.





– Mais de 90% dos fuzis de plataforma R são cop fake, são falsificados, com capacidade letal, mas sem padrão de qualidade das originais – disse Vinícius Domingos.





Dois dos FAL (Fuzil Automático Leve) apreendidos foram identificados como pertencentes às Forças Armadas venezuelanas; outros dois têm marcas das Forças Armadas Brasileiras, um foi associado à Argentina e um G3 à Força Armada do Peru. Para o delegado, isso indica que muitas armas não vêm de roubo interno, mas entram por rotas terrestres vindas da fronteira da Amazônia e do Paraguai.





Os armamentos passarão por perícia inicial e, em seguida, por análise detalhada na Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil do Rio de Janeiro (CFAE). Os laudos vão alimentar um banco de dados para ajudar investigações e inquéritos em delegacias especializadas.





– Essas análises permitirão identificar origem e avaliar a destinação – explicou o delegado.





Domingos também afirmou que armas com condição técnica compatível poderão ser destinadas ao reforço das forças policiais, enquanto outras seguirão para procedimentos judiciais. Via portal Pleno News