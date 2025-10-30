CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 30 de outubro de 2025

ATENÇÃO! 142 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (30) EM SOBRAL

quinta-feira, outubro 30, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Assistente administrativo 03

Assistente de vendas 02

Atendente de cafeteria 01

Atendente de padaria 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Barman 01

Bibliotecário 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 08

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de lavanderia 01

Estoquista 02

Fiscal de loja 03

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 04

Gerente de vendas 01

Impressor serigráfico 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de refrigeração 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 03

Nutricionista 02

Operador de caixa 11

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Recepcionista, em geral 02

Salgadeiro 03

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor - no comércio de mercadorias 02

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 03

Vendedor pracista 06

Total 84



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Assistente de vendas 01

Estoquista 02

Operador de vendas (lojas) 03

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Vendedor de comércio varejista 01

Total 58

