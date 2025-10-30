ATENÇÃO! 142 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (30) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Assistente administrativo 03
Assistente de vendas 02
Atendente de cafeteria 01
Atendente de padaria 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar mecânico de refrigeração 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Barman 01
Bibliotecário 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 08
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 02
Encarregado de lavanderia 01
Estoquista 02
Fiscal de loja 03
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 04
Gerente de vendas 01
Impressor serigráfico 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01
Mecânico de refrigeração 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 03
Nutricionista 02
Operador de caixa 11
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Recepcionista, em geral 02
Salgadeiro 03
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico em saúde bucal 02
Vendedor - no comércio de mercadorias 02
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 03
Vendedor pracista 06
Total 84
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Assistente de vendas 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 03
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Vendedor de comércio varejista 01
Total 58
