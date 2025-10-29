TSE marca para terça-feira(4) julgamento de ação que pode cassar Claudio Castro

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) marcou para a próxima terça-feira (4) o julgamento de uma ação que pode levar à cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).





A data foi marcada pela ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, após liberação do caso pela relatora do processo. A ministra Isabel Gallotti, responsável pela ação, encerra seu mandato no TSE em menos de um mês e liberou casos que considera prioritários para serem julgados antes de deixar a Corte Eleitoral.





A definição de uma data para o início do julgamento acontece um dia após a deflagração de uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha que resultaram em mais de 100 mortes.





A Procuradoria-Geral Eleitoral, braço da PGR no TSE, defendeu no ano passado a cassação do governador e do vice-governador. O órgão afirma que houve abuso de poder político e econômico envolvendo o financiamento de projetos e programas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e da Uerj em 2022.



