CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 4 de novembro de 2025

ATENÇÃO! 154 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (4) EM SOBRAL

terça-feira, novembro 04, 2025  Nenhum comentário


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06

Ajudante de motorista 01

Assistente administrativo 02

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 02

Atendente de mesa 01

Auxiliar administrativo 02

Auxiliar de cozinha 03

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de linha de produção 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar mecânico de refrigeração 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Barman 01

Bibliotecário 01

Camareira de hotel 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 07

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Fiscal de loja 03

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 04

Impressor serigráfico 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas de costura 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 03

Nutricionista 02

Operador de caixa 10

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Recepcionista atendente 02

Recepcionista, em geral 01

Salgadeiro 03

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico em saúde bucal 02

Vendedor - no comércio de mercadorias 02

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 04

Vendedor pracista 09

Total 97



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Auxiliar de limpeza 01

Estoquista 02

Operador de vendas (lojas) 03

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 57

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 