Acidente com vítima fatal é registrado na CE-179 na noite desta terça-feira (4)

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na noite desta terça-feira, dia 4, na CE-179, na zona rural de Itamaracá.

De acordo com as primeiras informações, um ônibus acabou atropelando um ciclista identificado como José Daniel Oliveira dos Santos, 34 anos, natural de Sobral, que transitava pela rodovia. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.





Equipes de emergência foram acionadas e a área foi isolada para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.





As circunstâncias do atropelamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.





Mais informações a qualquer momento.