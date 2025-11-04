Sobral promove seminário sobre algodão agroecológico e sustentabilidade no campo

O seminário contará com a presença do técnico Vanderley Magalhães, da Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (CODAF), que abordará temas relacionados ao sistema produtivo do algodão agroecológico, destacando práticas que unem sustentabilidade, inovação e fortalecimento da agricultura familiar.





A Prefeitura de Sobral realiza, nesta quarta-feira (5), o Seminário “Algodão Agroecológico em Sistemas Agroalimentares”, evento voltado ao fortalecimento da agricultura sustentável e à preparação para a safra 2025/2026. O encontro acontecerá na Coordenação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobral, no distrito de Taperuaba, das 8h às 12h.





O seminário contará com a presença do técnico Vanderley Magalhães, da Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (CODAF), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA). Ele abordará temas relacionados ao sistema produtivo do algodão agroecológico, destacando práticas que unem sustentabilidade, inovação e fortalecimento da agricultura familiar.





A iniciativa é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, do Governo do Estado do Ceará, Ematerce, Associação dos Produtores de Algodão do Ceará (APAECE) e Rações Carneiro.





O evento também conta com o apoio da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobral, ADAGRI, Esplar, Cetra e Banco do Nordeste.





Com foco na valorização do algodão agroecológico e na construção de sistemas produtivos sustentáveis, o seminário pretende fortalecer o diálogo entre agricultores, instituições públicas e entidades de apoio técnico, consolidando o papel de Sobral como referência em práticas agrícolas ambientalmente responsáveis no Ceará.





Via Sistema Paraíso de Comunicação