URGENTE: POLÍCIA FEDERAL PEDE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DE JAIR BOLSONARO

Em desdobramentos da Operação Lucas 12:2, a Polícia Federal (PF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme revelado pelo Estadão. A PF visa rastrear eventuais repasses do tenente-coronel Mauro Cid a Bolsonaro e verificar se tais transferências alinham-se com a suposta negociação de joias presidenciais nos EUA.





Dentro deste contexto, Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, também será interrogada pela PF, visto que está sendo relacionada à posse de algumas dessas joias, negociadas por Mauro Cid e seu pai, o general Mauro Lourena Cid.





O foco se intensificou após o ‘vazamento’ de mensagens que supostamente falam da posse de 25 mil dólares, pertencentes a Bolsonaro, nas mãos do general Lourena Cid. Segundo a PF, “o conteúdo do áudio revelou, inicialmente, que o General Mauro Lourena Cid estaria com 25 mil dólares, possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro”. As mensagens destacam preocupações em usar o sistema bancário formal, sugerindo a entrega do valor em dinheiro vivo, possivelmente relacionado à venda de uma palmeira de latão e ouro, um presente de Barhein a Bolsonaro.





(Hora Brasília)