Ceará participa de projeto para Lençóis Maranhenses se tornar Patrimônio da Unesco

Como parte da programação do segundo dia da Abav Expo, evento que segue sendo realizado no Riocentro, no Rio de Janeiro, a governança do Sebrae reuniu, quinta-feira, 28, os representantes dos três estados que compõem a Rota das Emoções. A intenção foi integrar os destinos para assinatura de uma Carta de Apoio a indicação dos Lençóis Maranhenses para se tornar Patrimônio Natural da Humanidade, concedido pela Unesco.



O roteiro, que contempla cidades dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, é um forte potencializador do turismo nacional e internacional. Na ocasião, o Ceará foi representado pela secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque. A titular da Setur também assinou o termo de parceria para a sinalização turística da Rota das Emoções.

“Esse é um roteiro composto por destinos que exalam belezas incríveis e são conhecidos mundialmente, como o caso de Jericoacoara, no Ceará, Delta na Paraíba e os Lençóis Maranhense que concorre a esse título da Unesco. Vale ressaltar que não é um estado que ganha e outro perde, com a promoção do produto todos saem ganhando e o Nordeste se firma como um importante destino turístico no mundo”, destacou Yrwana.

