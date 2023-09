CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL - 19/9/2023

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023, em Sobral.Ao todo, 93 oportunidades estão abertas. Os interessados devem agendar o atendimento através do site ( CLIQUE AQUI ). Os documentos necessários para o atendimento presencial são: Carteira Profissional, Identidade, CPF, Comprovante de Escolaridade e Comprovante de Residência.

Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente de microfinanças 01

Auxiliar de cozinha 01

Carpinteiro de obras 10

Chapista de lanchonete 01

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro do serviço doméstico 01

Cuidador de idosos 03

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 02

Fonoaudiólogo geral 01

Garçom 01

Impressor serigráfico 01

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 01

Montador instalador de acessórios 01

Motorista entregador 02

Oficial de manutenção predial 01

Operador de caixa 01

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias 01

Pintor de automóveis 01

Pizzaiolo 01

Profissional de educação física na saúde 01

Promotor de vendas 01

Queimador - em olaria 01

Representante comercial autônomo 02

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Vendedor pracista 15

Total 55

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Atendente de lojas 01

Auxiliar de linha de produção 30

Concreteiro 01

Servente de obras 06

Total 38