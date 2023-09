VÍDEO: DR. OSCAR RODRIGUES SOLICITA MAIS RECURSOS PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

Dr. Oscar Rodrigues esteve nesta segunda (18/9) na Santa Casa de Misericórida de Fortaleza, atendendo a convite do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, que reuniu parlamentares com o intuito de nos sensibilizar para destinar recursos para aquele hospital.





Aproveitei para sugerir uma mobilização também com os deputados federais, a fim de que garantam um milhão de reais em emendas para Fortaleza.





Ao mesmo tempo, que fosse destinado mais um milhão para a Santa Casa de Sobral, que atende toda Zona Norte, com as mesmas dificuldades, ou até mais, pelas quais passa o hospital em Fortaleza.





Dr. Oscar Rodrigues entrou em contato com o deputado federal Moses Rodrigues que, de imediato, comprometeu-se com a causa. Vai enviar dois milhões de reais, de forma igualitária para as duas instituições.





A sugestão do deputado Oscar Rodrigues foi aplaudida pelos seus pares e aceita com entusiasmo pelo presidente Leitão, que vai entrar em contato com a bancada cearense do Congresso Nacional e garantir os recursos.