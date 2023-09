Exames de habilitação e vistoria veicular serão ofertados pelo Detran em Fortaleza

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) promove, neste sábado (16), das 8h às 17h, um mutirão de prestação de serviços (habilitação e veículos) e ações educativas no estacionamento da Arena Castelão. A ação é alusiva ao início dos trabalhos da Semana Nacional do Trânsito e a expectativa é de que quase mil usuários sejam atendidos.





Na ocasião, serão ofertados os exames práticos de habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), além de vistoria veicular. Mais de 50 profissionais, entre servidores e colaboradores do Detran-CE estarão envolvidos nas ações para garantir mais segurança e agilidade no atendimento ao público.





Para realizar a vistoria, basta fazer o agendamento na Central de Serviços do site oficial do Detran-CE e escolher o horário disponível. No caso do exame prático de direção veicular, o usuário deve entrar em contato, primeiramente, com a autoescola.





Usuários que forem realizar o exame prático de habilitação terão acesso pela entrada do estacionamento da Arena Castelão ao lado da Avenida Oliveira paiva. Aqueles que realizarão vistoria veicular terão acesso pela entrada do estacionamento ao lado da Avenida Alberto Craveiro. É importante que todos os usuários respeitem e cheguem no horário agendado.





Ações educativas





Durante a realização do mutirão de serviços, o Detran-CE, por meio de agentes de trânsito e transportes e educadores da Escola de Educação para o Trânsito do órgão, realizarão diversas atividades educativas com o público. Entre elas, a oficina com os óculos virtuais que simulam os efeitos da ingestão de álcool ao volante.





Além disso, os participantes ainda receberão kits com materiais educativos e orientações sobre boas condutas no trânsito, direção defensiva e uso correto dos equipamentos de segurança, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





Serviço: