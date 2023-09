"Fazendeiro do Amor", que enganava mulheres, é preso no Paraná

Golpes aplicados chegam a R$ 2 milhões, segundo a polícia.

Teodoro Cardoso, apelidado de “Fazendeiro do Amor”, fingia ser empresário do agronegócio para seduzir mulheres e praticar estelionato. O criminoso foi preso pela Guarda Municipal (GM) da cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira, 11.





O homem fez vítimas por todo o país, e seus golpes chegaram a R$ 2 milhões. Segundo a GM, o Fazendeiro do Amor já foi preso em Rondônia pelo mesmo crime.





O falso fazendeiro morava desde o início de setembro com uma mulher — sua provável nova vítima.





O Fazendeiro do Amor foi localizado depois que pessoas próximas àquela mulher perceberam um abuso financeiro. Ao desconfiarem da situação, acionaram os agentes de segurança.





O criminoso está na delegacia de São José dos Pinhais, onde seria ouvido. A polícia ainda vai decidir se ele deve permanecer no Paraná ou ser enviado a Mato Grosso do Sul, onde foi expedido mandado de prisão contra ele.





A prisão anterior do “Fazendeiro do Amor”, em Rondônia





Em junho do ano passado, Teodoro foi preso depois de apresentar documentação falsa em Presidente Médici, cidade de Rondônia. Ele ofereceu propina de R$ 50 mil aos policiais para ser liberado.





O Fazendeiro do Amor estava foragido desde que saiu da prisão, em regime semiaberto. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica e deveria se apresentar em Campo Grande, mas rompeu o equipamento e não se apresentou.





Por isso, um novo mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Campo Grande, em 30 de agosto deste ano. Segundo a Rádio Banda B, Teodoro tem mais de 80 passagens por estelionato.





Golpe do falso fazendeiro lesou suas vítimas em R$ 2 milhões





Acreditando nas promessas do Fazendeiro do Amor, as vítimas transferiam propriedade para o nome dele ou as vendiam para terceiros e davam o dinheiro para Teodoro.





Os crimes que o Fazendeiro do Amor cometeu ultrapassam R$ 2 milhões. Em um dos casos, a mulher perdeu a única residência que possuía para morar, segundo o inquérito.





