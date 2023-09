Homem invade farmácia para roubar remédio para tratamento de TDAH

Um homem armado invadiu uma farmácia no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, para roubar um medicamento controlado. Suspeito recusou o dinheiro do caixa e exigiu que os funcionários entregassem uma caixa de ritalina. As informações são do g1.



O medicamento é utilizado para o tratamento do Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e para o tratamento da narcolepsia. Câmeras de vigilância registraram a ação, que aconteceu na última quinta-feira (14).

Eudo Ambrosio, proprietário do estabelecimento, relatou ao g1 que ladrão recusou dinheiro. “Foi um fato inusitado, nunca ouvi falar que alguém chegou para assaltar, recusou dinheiro e quis apenas um remédio específico”. Essa foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado.

Pelas imagens é possível ver que o ladrão saca uma arma de fogo e anuncia o assalto. O atendente chegou a pensar que era uma brincadeira, mas o suspeito ameaçou atirar.

“Ele chegou e primeiro perguntou se tinha o remédio, só depois que apontou o revólver e anunciou o assalto. O atendente pensou que fosse brincadeira e o ladrão falou que não queria o dinheiro, apenas o remédio”, conta o proprietário da farmácia.

Correio