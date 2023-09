Imposto de Renda 2023: Receita paga nesta sexta restituição para mais de 25 mil cearenses

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) a restituição do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. No Ceará, serão beneficiados 25.106 contribuintes, no valor total é de R$ 41.792.155,72. A devolução do dinheiro será feita na conta bancária informada na declaração do imposto.



Desse total, R$ 35.645.951,65 referem-se ao quantitativo de 21.155 contribuintes que receberão a restituição do IRPF de 2023. Os demais contribuintes contemplados, apresentaram suas declarações em exercícios anteriores (2015 a 2022).

Declaração no estado

Entre março e setembro deste ano, a Receita Federal recebeu 938.387 declarações do IRPF 2023, ano-base 2022, de contribuintes que declararam residência no Ceará. Deste total, 31.181 declarações foram retidas em malha fiscal, o que corresponde a 3,3% do total de declarações recebidas.

Do total de declarações retidas em malha: 1.20.946 declarações cujo resultado apurado pelo contribuinte é Imposto a Restituir

(IAR). O número corresponde a 67% do total de DIRPF retidas;

2. 9.589 declarações cujo resultado apurado pelo contribuinte é Imposto a Pagar (IAP). O número corresponde a 31% do total de DIRPF retidas;

3. 646 declarações cujo resultado apurado pelo contribuinte é zero, isto é, não há valor de Imposto a Restituir, nem a Pagar.

O número corresponde a 2% do total de DIRPF retidas. Os principais motivos de retenção em malha fiscal, neste ano de 2023 são: Deduções, sendo as despesas médicas o principal motivo de retenção.

Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados.

Divergências entre os valores de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) entre o informado na Dirf e o que foi declarado pelas pessoas físicas nas DIRPF.

Deduções do Imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência entre os valores declarados de carnê-leão e imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos. Como fazer a consulta da restituição?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar este link e preencher as informações necessárias.

"A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC", afirmou o Fisco em nota.

Em caso de problemas no recebimento do dinheiro, como conta bancária errada ou desativada, o valor da restituição fica disponível para resgate por um ano no Banco do Brasil. Nestes casos, o contribuinte pode reagendar o pagamento neste link.

G1 CE