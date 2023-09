Feira de Empregabilidade oferta mais de 50 vagas no setor de transportes em Fortaleza

A Feira de Empregabilidade Sest Senat oferta, nesta sexta-feira (29), mais de 50 vagas no setor de transporte em Fortaleza . O evento ocorre das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, na unidade do Sest Senat de Fortaleza, no Bairro Centro.



Os profissionais interessados em participar do evento devem realizar a inscrição prévia, por meio da página da organização. Recomenda-se também que os profissionais interessados e que buscam uma recolocação no mercado de trabalho cadastrem o currículo na plataforma Emprega Transporte.

A ferramenta funciona como um espaço virtual para cruzar os currículos inseridos no banco de talentos com as vagas ofertadas pelos empregadores presentes na Feira de Empregabilidade.

A ação visa agilizar a busca por oportunidades, direcionando o candidato à empresa que tenha anunciado a vaga que melhor se encaixa no seu perfil profissional.

No evento será possível encontrar as seguintes vagas para o setor de transporte: Motoristas de ônibus

Zelador

Lavador

Eletricista de auto

Motorista carreteiro cargas especiais

Motorista carreteiro Categoria "E"

Auxiliar de logística

Operador de abastecimento

Analista de roteirização

Borracheiro

Mecânico de caminhões

Jovem aprendiz almoxarifado

Jovem aprendiz RH

Jovem aprendiz tráfego

Jovem aprendiz

Manutenção

Assistente administrativo

Analista de câmeras

Eletricista veicular

Mecânico Veicular

Mecânico Diesel Cursos e oficinas

Quem participar do encontro terá a chance de conhecer também os cursos e as oficinas para o preparo dos profissionais que buscam se qualificar, além de ter acesso a matrículas em cursos EAD e agendamento em avaliações de saúde, tudo gratuitamente.

Estão previstas, ainda, rodas de conversas e palestras, inclusive com temas motivacionais, cujo foco é colaborar para a autoestima e a saúde dos trabalhadores.

Serviço:

Data: 29/09/2023 (sexta-feira) Horários: Manhã 08h às 12h / tarde 13h30 às 17h Endereço: Rua Dona Leopoldina 1050 – Centro – Fortaleza

G1 CE