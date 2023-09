Polícia investiga grupo que chuta portões de casas, corre e posta vandalismo em redes sociais

Moradores de Tabuleiro do Norte, no Ceará, denunciam um ato de vandalismo que assusta diversas famílias e comerciantes, durante a madrugada. Um grupo de jovens, em motocicletas, chutam portas e portões de residências e estabelecimentos comerciais do centro da cidade e deixam o local rapidamente em seguida.





As cenas de vandalismo são filmados pelo próprio grupo, que compartilha as imagens em seguida em redes sociais. Em um dos casos, uma pessoa cai da moto quando tentava fugir do local.





Testemunhas afirmam que a situação é parecida com "brincadeira" de tocar a campainha e sair correndo para irritar os moradores, prática muito comum em diversas cidades; no caso de Tabuleiro do Norte, o caso envolve também vandalismo.





Imagens de câmeras de segurança, em locais diferentes, também registraram jovens chutando portões de residências e de comércios.





A Polícia Civil afirmou que está ciente do caso e apura a denúncia de crime de dano. A polícia afirmou também que ainda não foi registrado nenhum boletim de ocorrência.





Algumas imagens são utilizadas e vão poder ajudar na identificação dos suspeitos.





